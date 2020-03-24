شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد بالصور.. أمطار الخير والبركة تزين ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020 الخليج 365 - المكـلا شهدت منذ فجر اليوم الثلاثاء، عدد من مناطق ساحل حضرموت امطار غزيرة تاثرا بالحالة الجوية "بشائر الخير"

وعمت الفرحة المواطنين الذين افترشوا الشوارع رغم كثافة الامطار. Advertisements وفي هذا الصدد ننشر مجموعة صور لعدد من مناطق حضرموت الساحل التي شهدت امطارا صباح اليوم.

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