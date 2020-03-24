وزارة الصحة تعلن عدم رصد أية اصابة بكورونا في اليمن 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

أكدت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة العليا للطوارئ المعنية بمواجهة فيروس كورونا أن الفحوصات المختبرية التي اجريت في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بعدن خلوهم جميع الحالات المشتبه بها من فيروس كورونا المستجد.

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وطمأنت الوزارة في بلاغ صحفي جميع المواطنين، بأن اليمن لا تزال حتى هذه اللحظة خالية من اي إصابة بفيروس كورونا.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة كانت قد تلقت يومي 21 و22 مارس بلاغات عن حالات اشتباه بمرض كورونا، لـ 9 حالات مشتبه إصابتها، منها 4 حالات لمواطنين من مديريات خور مكسر، البريقا، المنصورة، وكريتر، و4 حالات لأشخاص يحملوا الجنسية الباكستانية، وحالة لشخص يحمل الجنسية الألمانية، موضحاً أن الفحوصات المختبرية أكدت خلوهم جميعاً من فيروس كورونا.