هلال الامارات يوصل مساعداته الإغاثية لأرياف حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

لجأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الى استخدام الجمال لإيصال المساعدات الإنسانية والخيم الأيوائية إلى البدو الرحل من سكان منطقتي حنور وراس محل بمديريات ارياف المكلا، المترامية الاطراف وذلك بعد ان عجزت شاحنات الإغاثة عن الوصول إليها بسبب وعورة الطريق.



ويأتي ذلك بعد ان علمت فرق التوزيع بوجود مواطنين يسكنون في مناطق جبلية لا تستطيع الشاحنات الوصول إليها.

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واستعانت الفرق بالجمال وسيلة للنقل لينقلوا على ظهرها تلك المساعدات الاغاثية والأيوائية.

وانتقلت قافلة الجمال وأمامها وخلفها وإلى جانبها شباب فرق الهلال الأحمر يقطعون المسافات البعيدة، ويتحملون حرارة الشمس الحارقة، لا لشيء سوى للوصول إلى آخر محتاج في تلك الأرض الشاسعة، وما إن تقترب القافلة حتى يبادر الساكنون هناك بالخروج إليها والترحيب بأصحابها، وتقديم الماء والتمر لهم والقسم بألا يبرحوا مكانهم حتى يتناولوا قهوتهم.

وكان الوقت قصيراً والطريق طويل والرحلة شاقة، لكن ذلك كله يُنسى في لحظة واحدة، تلك اللحظة التي ترى فيها ابتسامة مشرقة من كهل كبير وطفل صغير ورجل أرهقته متاعب الحياة ومشاغلها التي لا تنتهي.