شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : فاجعة كبرى تهز الأردن قبل قليل .. والحزن يعمم المدن الأردنية .. شاهد والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : فاجعة كبرى تهز الأردن قبل قليل .. والحزن يعمم المدن الأردنية .. شاهد





عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : فاجعة كبرى تهز الأردن قبل قليل .. والحزن يعمم المدن الأردنية .. شاهد فُجع الاردنيون اليوم الثلاثاء بوفاة الزميلتين الاعلاميتين هيا المجالي وغادة ابو يوسف . ونعى وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة الزميلة الإعلامية هيا المجالي التي انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء. واستذكر العضايلة ما قدمته الزميلة المجالي من اسهامات اعلامية في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وحرصها، الذي عرفت به، على القيم الاعلامية المتزنة ونقلها للحقيقة عبر عملها في دائرة الاخبار في التلفزيون الأردني، كمندوب اخباري ومحرر صحفي. كما نعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميلة هيا المجالي، مستذكرين مسيرتها المهنية في خدمة الوطن سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه. ونعى مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون محمد بلقر والزملاء في المؤسسة الفقيدة هيا المجالي، التي اسهمت مع زملائها في العمل الاعلامي المهني المحترف سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما نعى العضايلة، الزميلة الصحفية غادة أبو يوسف التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء. واستذكر العضايلة مسيرة الزميلة أبو يوسف وإسهاماتها وجهودها، خلال سنوات طويلة حافلة بالعمل الصحفي في صحيفة الدستور، معرباً عن تعازيه الحارة ومواساته لعائلة الفقيدة والأسرة الصحفية الأردنية، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته. يشار إلى أن الزميلة غادة أبو يوسف عملت في صحيفة الدستور كمندوبة صحفية لسنوات عدة، ساهمت خلالها بتغطية أخبار مختلف القطاعات.







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل : فاجعة كبرى تهز الأردن قبل قليل .. والحزن يعمم المدن الأردنية .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.