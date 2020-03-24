شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل: الحوثي يعلن إيقاف الحرب في اليمن وهذا هو موقف السعودية والإمارات.. تطورات عاجلة ومتسارعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت مليشيا الحوثي، مساء الإثنين، دعوة إلى المملكة العربية السعودية للتعاون لمواجهة وباء كورونا ووقف الحرب وتحقيق السلام الشامل في اليمن.

وطالب القيادي الحوثي، محمد البخيتي، السعودية بالإستجابة إلى مبادرة الحوثيين التي تقدمت بها الجماعة لوقف الحرب في كافة الجبهات باليمن، وتحقيق السلام الشامل.

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وأكد البخيتي على أهمية هذه الدعوة حتى يتسنى لدول وشعوب المنطقة التفرغ والتعاون لمواجهة وباء كورونا، وتحويل هذا التحدي الذي بات يهدد الإنسان إلى فرصة للسلام وإستعادة روابط الود والإحترام، حد تعبيره.

الحوثي يعلن إيقاف الحرب في اليمن

وكان مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين، أعلن عن إطلاق “مبادرة سلام” لتحقيق مصالحة شاملة بموجب مفاوضات “جادة وحقيقية” بين كافة الأطراف ومفاوضات جادة لوقف تام لإطلاق النار تفضي إلى الحل السياسي الشامل.

ولم تعلق السعودية أو الشرعية على دعوات الحوثيين لإيقاف الحرب حيث تعد دعوة البخيتي هي الثانية بعد أن وجه محمد علي الحوثي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين دعوة سابقة أمس الإثنين لإيقاف الحرب من أجل مواجهة كورونا.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت، أمس الإثنين، الأطراف اليمنية إلى الاستجابة لدعوة أمينها العام أنطونيو غوتيريش، لوقف إطلاق النار، بغية إتاحة المجال لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد. 19).