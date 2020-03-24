شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : الكشف عن تفاصيل مخطط أمريكي جنوب اليمن ودور خفي للإمارات والسعودية في ذلك ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يعد خفيا على أحد تفاصيل المخطط الأمريكي في اليمن الذي يستند لتواطئ التحالف بقيادة السعودية والإمارات لإدخال اليمن في مستنقع الاحتلال الغربي وتقديمه على طبق من ذهب لأمريكا وبريطانيا في مرحلة مقبلة بعد أن عجزت عن تحقيق أي نصر على مقاتلي جماعة الحوثي .

وكشف قيادي في ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي عن فحوى التواجد للقوات الأمريكية في اليمن بعد أن أعلن ذلك القيادي صراحة الترحيب بها دون حياء أو خجل .

جديد "الخليج 365"

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حيث اكد نائب ما يسمى رئيس الانتقالي الجنوبي الممول إماراتيا هاني بن بريك أحد المدرجين في قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في تغريده له على صفحته الرسمية في تويتر وصول القوات الأمريكية للسواحل والأراضي اليمنية

جاء ذلك التأكيد عبر تغريدة لبن بريك رحب فيها بالجيش الأمريكي وأسطوله المتواجد في بحر العرب، داعيا إياهم لحماية اليمن من الإرهاب المتمثل في حزب الإصلاح





وقال بن بريك في تغريدة على موقع “تويتر”معلقا على صورة للأسطول الخامس بالجيش الأمريكي المتواجد في بحر العرب: مرحبا بكم في بحر العرب.. معا لضرب الإرهاب.. معا لحماية البشرية كلها من جنون وطغيان الإرهابيين

وتابع قائلا: يا مرحبا بحلفائنا وأصدقائنا وشركائنا في مكافحة الإرهاب الداعشي القاعدي الإخونجي .

وبهذا الاعتراف العلني الصريح من أحد أكبر قيادات ميليشيا الانتقالي بهدف التواجد الأمريكي في اليمن فإنه يؤكد ما ذكرته جماعة الحوثي والتي حذرت مرارا بأن التحالف على اليمن في حربه للسنوات الخمس والذي بات على بعد يومين من دخول عامه السادس بقيادة أمريكا وإسرائيل .

واعتبر مهتمون بالشأن اليمني بأن التواجد الأمريكي يسوق اليمن نحو فوضى التصارع من جهة خصوصا في المحافظات الجنوبية ولعل في مقدمتها مدينة عدن والتي سيصاحبها حالة من التهويل الإعلامي الذي سيكون للقاعدة وداعش دورا يعزز نظرية الإرهاب والذبح كمبرر للتدخل الأمريكي الطامع في احتلال اليمن ونهب ثرواته .

وأضافوا بأن التحالف السعودي الإماراتي لم يكونوا سوى أدوات دفعت بهم الولايات المتحدة الأمريكية للواجهة حتى يتسنى لامريكا بعد ذلك التدخل بذريعة الإرهاب وحماية الممرات المائية وعلى وجه التحديد مضيق باب المندب .

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت النقاب عن وصول قوات أمريكية عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة وميناء عدن ووصول قوات تابعة للجيش الأمريكي لقاعدة العند العسكرية جنوب اليمن .