شاهد.. أول يمني يموت بسبب فيروس كورونا ..( الاسم والصور + المنطقه )

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عدن - ياسمين التهامي - اول يمني يموت بسبب كورونا

الدكتور اسامه_رياض بعد معاناه مع الوباء القاتل كورونا وبعد مقاومه لأكثر من أسبوع انتقل الى رحمه الله في مدينه نيويورك الامريكية.. جديد "الخليج 365" Advertisements

كما قدمت الجاليه اليمنيه في امريكاء على صفحته الشخصيه في مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تعازي لاهل الفقيد ولجميع اليمنيين بهذاء المصاب المفجع ... رحمه الله تغشاه واسكنه فسيح جناته وحسبنا الله ونعم الوكيل Mohammed Ahmed



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