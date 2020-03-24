شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : اثناء تجهيز عدد من المباني في العاصمه صنعاء ..وزير الصحه يعلن هذاء الخبر الهأم للجميع المواطنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل وأمين العاصمة حمود عباد اليوم، على عدد من المباني التي سيتم تهيئتها وتجهيزها كمراكز للحجر الصحي بالأمانة في حال حدوث أي طارئ لمواجهة كورونا.



ووجه الوزير المتوكل مكتب الصحة بالأمانة بسرعة تجهيز وتهيئة تلك المباني لتكون جاهزة كحجر صحي لمواجهة الفيروس.

جديد "الخليج 365"

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وأشاد وزير الصحة، بالتفاعل والتطبيق من كافة الجهات الرسمية والمجتمعية للقرارات الصادرة عن الحكومة واللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة في إطار الإجراءات الاحترازية.



وطمأن المواطنين بعدم الخوف أو الذعر من الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.. مؤكدا أن ذلك لا يعني التقاعس وعدم الاستعداد لمواجهة هذا الفيروس للحفاظ على صحة المجتمع.



وقال "اليمن بفضل الله وبتضافر الجهور لا يزال حتى اللحظة خال من أي إصابة بالفيروس لكن من باب الاحتياط والأخذ بالأسباب نقوم اليوم بتهيئة أماكن كإجراء استباقي لمواجهة أي طارئ فيما يخص هذه الجائحة".



وأكد الدكتور المتوكل، ضرورة تكثيف البرامج التوعوية حول الفيروس وإتباع الإرشادات الصحية للوقاية منه ..داعيا محافظي المحافظات العمل على تهيئة مباني للحجر الصحي وتكثيف البرامج التوعوية تحسبا لأي طارئ.



من جانبه أكد أمين العاصمة، استمرار السلطة المحلية والمكاتب المعنية في اتخاذ التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس .



وأشاد عباد، بجهود وزار الصحة في توفير مستلزمات مواجهة فيروس كورونا .. مؤكدا أهمية تجهيز عددا من المباني كحجر صحي بالأمانة.



كما أكد حرص السلطة المحلية بأمانة العاصمة، على تنفيذ قرارات اللجنة الوزارة العليا لمكافحة الأوبئة ووزارة الصحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية المجتمع .



رافقهما عدد من وكلاء أمانة العاصمة ومدير مكتب الصحة بالأمانة