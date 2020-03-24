شكرا لمتابعة خبر عن الامير الوليد بن طلال يخرج عن صمته ويباغت الاسرة الحاكمة ويرفض ان يصبح محمد بن سلمان ملكا للسعودية .. ويطلق هذا التهديد المرعب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : اصابة الفنانة اليمنية بلقيس فتحي بفيروس كورونا القاتل..شاهد ماذا فعلت الفنانة بلقيس بعد الاعلان عن اصابتها وهزت وجدان كل ابناء اليمن في الداخل والخارج الحوثيين : يوفقون على وقف الحرب ويضعون 4 شروط ؟ أبو طلال يصدم كل السعوديين و يكشف سبب خطف مريم لأطفال الدمام على الرغم من أنها لها أولاد وتنجب الحوثيون : يستنجدون بالشيخ العواضي بعد انتفاضة قبلية في رداع والقبائل توجه دعوة هامة للشرعية (تفاصيل)

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