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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. سلطان العرادة يستنجد بشيخ قبلي بارز لإيقاف المعارك بعد حدوث أمر خطير والشيخ موافق بعد تنفيذ هذة الشروط "!

أكدت مصادر إعلامية أن محافظ مارب سلطان العرادة أجرى اتصالات مع الشيح القبلي البارز حسين حازب الذي ينتمي لقبائل مارب وطلب منه وقف المعارك.

ووفقاً لما نقله موقع الأمناء عن مصادره التي وصفها بالخاصة فإن اتصالات العرادة مع حازب تأتي في ظل التقدمات التي تحققها مليشيا الحوثي نحو مارب.

جديد اب برس​

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واشارت مصادر الموقع أن حازب وضع على المحافظ العرادة شروطا تتضمن تقاسم موارد النفط والغاز وإصلاح الكهرباء وإخراج الإخوان من مأرب، موضحة أنه تم منع تداول تسمية الجيش الوطني داخل مأرب، واستبدالها بكلمة قبائل مأرب، وأن أول من قام بتطبيق هذه التسمية هو القيادي الإصلاحي محمد الحزمي .

وأكد موقع الأمناء بأن الحوثيين يتقدمون بصورة بطيئة من عدة اتجاهات من كوفل وصرواح ومدغل بالتزامن مع إجراء حوارات مع قبائل في مأرب وهو ما دفع العرادة لطلب مساندة الشيخ القبلي.