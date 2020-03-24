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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يحتجزون بعثة الأمم المتحدة على متن السفينة في ميناء الحديدة ومنعهم من المغادرة "!

قالت وكالة سبأ الحكومية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية احتجزت اليوم سفينة الأمم المتحدة التي ترسو في ميناء الحديدة وعلى متنها بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن ومنعتها من المغادرة للمرة الثانية. وكان من المقرر أن تبحر السفينة في الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء إلى ميناء المخا لإيصال الضباط التابعين للفريق الحكومي العاملين في مركز العمليات المشتركة على متن السفينة. واستأجرت الأمم المتحدة السفينة لعقد اللقاءات المشتركة وتشغيلها كمركز عمليات لضباط الرقابة المشتركة والتي يفترض انها مكان محايد لا يخضع لسيطرة أي طرف من الأطراف. ويطالب الفريق الحكومي بعثة الأمم المتحدة إعادة الضباط منذ علق الفريق الحكومي عمله مع البعثة في ١١ من الشهر الجاري بعد أن استهدفت مليشيا الحوثي أحد ضباط الرقابة (العقيد محمد الصليحي) التابع للفريق الحكومي بتاريخ ١١ مارس بعيار ناري من قناص المليشيات والذي يخضع للعلاج الان في غرفة العناية المشددة. وحمل رئيس الفريق الحكومي اللواء الركن محمد عيظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بعثة الأمم المتحدة أمن وسلامة الضباط التابعين للفريق الحكومي مطالبا البعثة باتخاذ الاجراءات الصحيحة لضمان حيادية وحرية من على السفينة جميعا. جديد اب برس​ الهند تدخل التاريخ : مفاجئة غير متوقعة افرحت العالم بعد اعلان الهند هذا العلاج لمرض «كورونا»! الجوازات السعودية توجه دعوة عاجلة للميقمين اليمنيين وباقي الجنسيات بشئن التئشيرات قبل فوات الآوان تفاصيل "! Advertisements ​ ​

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