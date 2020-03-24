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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : اصابة الفنانة اليمنية بلقيس فتحي بفيروس كورونا القاتل..شاهد ماذا فعلت الفنانة بلقيس بعد الاعلان عن اصابتها !

نفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي الشائعات التي تحدثت عن اصابتها بفيروس كورونا نفيا قاطعا وقالت انها لا تتمنى هذا الفيروس القاتل حتى لمن لا يحبها ويناصبها العداء .

ونشرت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، وجهت خلالها التحية للأطباء والممرضين، حول العالم، المشاركين في علاج فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. وقالت بلقيس، في تغريدتها: "تحية صباحية قلبية مني ومن متابعيني لجميع الكوادر الطبية من أطباء وطبيبات وممرضات وممرضين في العالم العربي ممن يعملون على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح، أنتم الأبطال الحقيقيين وتوجب علينا مساعدتكم بالبقاء في المنازل حتى لا نحملكم أعباء فوق أعبائكم" بحسب (صدى البلد).

من جهة أخرى، حصدت أغنية تعالى تشوف للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، 15 مليونًا ونصف المليون مشاهدة، منذ طرحها على قناتها بقناة يوتيوب، في 13 سبتمبر الماضي.

جديد اب برس​

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أغنية تعالى تشوف للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع بديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.