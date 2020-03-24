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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : تنبؤات فلكية مرعبة وصادمة: اليمن سيواجه ماهو أخطر من كورونا خلال الأيام القليلة القادمة !!

وفق تنبؤءات فلكية، ستشهد اليمن خلال الأيام القليلة القادمة ماهو أخطر من وباء كورونا، حيث حذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي في تصريحات له من كارثة كبيرة ستشهدها اليمن.

وقال الشوافي في بيان له أن اليمن ستدخل تحت تأثير منخفض جوي سطحي، موضحا أهم مؤشرات الطقس لأسبوع قادم.

جديد اب برس​

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وبحسب بلاغ صادر عن الفلكي الشوافي، فإن أهم مؤشرات طقس اليمن ابتداء يوم الجمعة وسيستمر لأسبوع قادم، متوقع أن تدخل اليمن تحت تأثير منخفض جوي سطحي يزيد شدة هطول الأمطار وانتشارها على نطاق واسع.

اليمن سيواجه ماهو أخطر من كورونا

ووفقاً للشوافي فمن المتوقع أن يكون الهطول متفاوت الشدة لا يستبعد هطول الأمطار الرعدية الغزيرة المؤثرة على معظم المناطق والمدن اليمنية بشكل عام وخصوصا المناطق الشرقية وأرخبيل سقطرى والجنوبية غربية، والمرتفعات الشمالية غربية.

وقال “أهم ما نلفت الانتباه له هو التوقعات من منتصف الأسبوع القادم أن يتركز الهطول على المناطق الشرقية مع عدم استبعاد نشاط خلايا لأمطار شديدة الغزارة على المناطق الشرقية المهرة وحضرموت بدرجة رئسية وبعض الأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية”.

ودعا الفلكي الشوافي إلى الاحتماء وتوخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية الغزيرة والشديدة الغزارة وما يرفقها من برق وسيول، ونبه السائقين من انخفاض الرؤية الأفقية وانزلاقات التربة والصخور وتأثر الطرق، مطالبا متابعة المستجدات ونشرات الطقس.