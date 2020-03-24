شكرا لقرائتكم خبر عن الكريمي يبدأ صرف رواتب بعض الجهات الحكومية المقدمة من الشرعية في شمال اليمن بشرط ان تكون العملة الجديدة لموظفي هذة الجهة الحكومية !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكريمي يبدأ صرف رواتب بعض الجهات الحكومية المقدمة من الشرعية في شمال اليمن بشرط ان تكون العملة الجديدة لموظفي هذة الجهة الحكومية !!

اشر مصرف الكریمي صرف راتب شھر دیسمبر لعام

2019م والمقدمة من حكومة الشرعیة لموظفي وزارة المالیة

ومكاتب السلطة المحلیة بمحافظة الحدیدة .

وقالت مصادر في مصرف الكریمي"للمشھد الیمني" الیوم

الثلاثاء أن المصرف باشر صرف راتب دیسمبر 2019

لموظفي وزارة المالیة ومكاتب السلطة المحلیة بمحافظة

الحدیدة، فقط بینما لم یتم الإتفاق حتى اللحظة على موعد

صرف بقیة الجھات في محافظة الحدیدة .

وأضافت المصادر أن الخلاف حول عملیة الصرف تتلخص

بالطبیعة الجدیدة أم القدیمة بین البنك المركزي الیمني في

عدن وفرع البنك في صنعاء والخاضع للحوثیین مازال عائق

أمام عملیة صرف بقیة الجھات في الحدیدة وغیرھا من

المناطق الخاضعة لسیطرة الملیشیا .ھذا واستثنت وزاراة المالیة والبنك المركزي الیمني في

العاصمة المؤقتة عدن عملیة صرف موظفي الوزارة في

الحدیدة بالعملة القدیمة نظرا لإصرار الموظفین على استثنى

زملائھم وتم إدراج مكاتب السلطة المحلیة حتى یتم التغطیة

على العنصریة ونظرا لقلة حجم عدد الموظفین في المكاتب

المحلیة .

الجدیر ذكره أن الحوثیین مازالوا حتى اللحظة یتعاملوا مع

الطبعة من العملة الجدیدة على أنھا مزورة وتقوم بمصادرتھا

وحبس المتعاملین بھا وھو ماجعل الحكومة الشرعیة ترفض

صرف اي جهة بالطبعة القديمة جديد اب برس​ الهند تدخل التاريخ : مفاجئة غير متوقعة افرحت العالم بعد اعلان الهند هذا العلاج لمرض «كورونا»! الجوازات السعودية توجه دعوة عاجلة للميقمين اليمنيين وباقي الجنسيات بشئن التئشيرات قبل فوات الآوان تفاصيل "! Advertisements ​ ​

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