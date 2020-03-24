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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وردنا الأن : هذا ما يحدث الان في عدن بعد اعلان الانقلاب والبيان الصادر من المجلس الأعلى للحراك ( ومصدر يكشف عن اتفاق للتسليم)!

شهدت مدينة عدن طيلة الايام الماضية توترا عسكريا عقب اشتباكات اندلعت يوم الجمعة الماضية وتجددت اليوم بين قوات مختار النوبي وقوات امن عدن التابعة لشلال شائع. وقال شهود عيان ان قوات امنية احتشدت قبل قليل على مداخل كريتر من ناحية مديرية خور مكسر.

وحسب الشهود لصحيفة "عدن الغد" ان عدد كبير من الاطقم احتشد بجولة العاقل على مشارف مدينة كريتر. جديد اب برس​ الهند تدخل التاريخ : مفاجئة غير متوقعة افرحت العالم بعد اعلان الهند هذا العلاج لمرض «كورونا»! الجوازات السعودية توجه دعوة عاجلة للميقمين اليمنيين وباقي الجنسيات بشئن التئشيرات قبل فوات الآوان تفاصيل "! Advertisements ​ ​ وافاد ذات المصدر ان اتفاق تم التوصل اليه بين كافة الفصائل الامنية التي تصارعت مؤخرا بكريتر يقضي بتسليم مدينة كريتر لقوات يقودها القيادي اوسان العنشلي. ورعت قيادات في المجلس الانتقالي هذا الاتفاق . واشار مصدر قيادي امني ان الاتفاق يقضي بخروج 3 قوات من داخل كريتر هي القوات التابعة لمدير امن عدن شلال علي شايع والقوات التابعة للقيادي مختار النوبي (قوات اللواء الخامس دعم واسناد) والثالثة التابعة لقائد الحزام امام النوبي. ويقضي الاتفاق ان تغادر القوات الثلاث كريتر على ان تتسلم مهام تأمينها القوات التابعة للقيادي اوسان العنشلي. واوضح المصدر الى ان القوات المتجمعة ستبدأ بتسلم قصر معاشيق والبنك المركزي على ان تواصل استلام الاماكن والمعسكرات الاخرى خلال الايام القادمة . واصدر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي يصدر بيانا جاء فيه : بيان ياجماهير شعبنا الجنوبي الأبي تهل علينا الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك السلمي الجنوبي والذي كان في 24 مارس 2007 والذي نحتفل به كل عام. إن 24 مارس هو محطة تاريخية وهامة من محطات الحراك السلمي الجنوبي ونضال وتضحيات شعب الجنوب الأبي في مواجهة ظلم وطغيان الاحتلال اليمني.فتعتبر تلك الحركة التحررية (الحراك الجنوبي)الشرارة الأولى التي انطلقت من جمعية المتقاعدين الجنوبيين. وكان التصالح والتسامح الجنوبي هو البذرة الاولى والعمق الاستراتيجي لانطلاق شرارة الحراك الجنوبي والتي تعيش في نفوس شعبنا الى اليوم. يا ابناء جنوبنا الحبيب ان عجلة التحرير لم ولن تتوقف الا بالنصر المؤزر وهو التحرير والاستقلال. إن الرابع والعشرون من مارس2007 قد سطر مرحلة مفصلية ذات أهمية اعادت للجنوب مكانته وهيبته بعد حرب 94م الظالمة واجتياح الجنوب ونهب ثرواته وممتلكاته الخاصة والعامة. إن المجلس الأعلى للحراك الجنوبي بقيادة المناضل صلاح الشنفرة يثمن الجهود الكبيرة لضباط الجيش الجنوبي من خلال العمل النضالي الدؤوب الذي نتج عنه تأسيس جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين بالضالع ثم توسعت في كل مدن الجنوب.فكان هذا التاريخ والحدث هو المحطة التاريخية في حياة شعبنا الجنوبي العظيم وثورتة المباركة(الحراك الجنوبي) اخيرا تحية لصناع الحراك الجنوبي الأوائل ومن سار على درب الحرية بصبر وثبات وعزيمة حتى اليوم. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. وانها لثورة حتى النصر. صادر عن المجلس الأعلى للحراك الجنوبي و قال شهود عيان ان قوات امنية احتشدت قبل قليل على مداخل كريتر من ناحية مديرية خور مكسر. وقال الشهود لصحيفة "عدن الغد" ان عدد كبير من الاطقم احتشد بجولة العاقل على مشارف مدينة كريتر. وقالت مصادر خاصة لصحيفة عدن الغد" ان اتفاق تم التوصل اليه بين كافة الفصائل الامنية التي تصارعت مؤخرا بكريتر يقضي بتسليم مدينة كريتر لقوات يقودها القيادي اوسان العنشلي. ورعت قيادات في المجلس الانتقالي هذا الاتفاق . وقال مصدر قيادي امني للصحيفة ان الاتفاق يقضي بخروج 3 قوات من داخل كريتر هي القوات التابعة لمدير امن عدن شلال علي شايع والقوات التابعة للقيادي مختار النوبي (قوات اللواء الخامس دعم واسناد) والثالثة التابعة لقائد الحزام امام النوبي. ويقضي الاتفاق ان تغادر القوات الثلاث كريتر على ان تتسلم مهام تأمينها القوات التابعة للقيادي اوسان العنشلي. واوضح المصدر الى ان القوات المتجمعة ستبدأ بتسلم قصر معاشيق والبنك المركزي على ان تواصل استلام الاماكن والمعسكرات الاخرى خلال الايام القادمة

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