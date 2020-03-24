شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة لذيذة جداً ومتوفرة في جميع الأسواق تقضي على فيروس كورونا بشكل نهائي وكبار الأطباء ينصحون بها. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير طبي، عن فوائد الليمون في مكافحة فيروس كورونا القاتل (كوفيد - 19)، وذلك عن طريق تقوية ودعم جهاز المناعة.

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وقال التقرير -بحسب مجلة "سيدتي"-: إن "الليمون محمل بالفيتامين سي C وهو الفيتامين الضروري لتقوية وتعزيز نظام المناعة".​​

وأضاف: أن "الفيتامين سي C يعزز كذلك إنتاج كريات الدم البيضاء، التي تحارب الفيروسات والبكتيريا والجراثيم والأجسام الغريبة الضارّة الأخرى".

وأشار التقرير الطبي، إلى أن الليمون يحتوي أيضًا على الكثير من البوليفينول الذي يحمي الجسم ضد العدوى الفيروسية.

وختم التقرير، بأن الليمون يحتوي على الفيتامين "أ" A وحمض الفوليك والنحاس، وجميع العناصر المغذية التي تلعب دوراً مهماً في تحفيز المناعة.

جدير بالذكر أن الليمون يقوي مناعة الجسم، ويعزز إشراقة الجلد وقوته، ويصطاد الكولسترول، ويساهم في صحة القلب، ويحدُّ من مخاطر التهاب المفاصل الروماتيدي.

ومن أهم فوائد الليمون، هي: منع تشكل الحصى الكلوية، ويساعد على فقدان الوزن، ويحارب السرطان، ويدعم البصر، ويمنع الشيخوخة المبكرة.