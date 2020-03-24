شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘فيروس هنتا’’ القاتل يظهر في الصين ويبدأ في حصد أرواح سكانها أسوأ من كورونا.. وإعلان صادم عن (حصيلة أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب فيروس "هنتا" في وفاة شخص في الصين، إضافة إلى فحص 32 شخصًا آخرين كانوا معه على متن إحدى الحافلات.

وتتشابه أعراض الفيروس الجديد مع أعراض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) الذي يشمل الحمى والصداع وآلام البطن وغيرها.

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وأشارت تقارير عالمية وصينية إلى أن الفيروس "هنتا" قد عاد مجدداً ليضرب الصين، وهو من الفيروسات التي سبق وأن انتشرت في بعض الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينيات عندما أصاب نحو 600 شخص، توفي منهم حوالي 36%.

وكشفت التقارير أن الفيروس قاتل لكنه لا ينتقل من شخص إلى آخر، وإنما ينتقل عن طريق القوارض.

ولم تكشف السلطات الصحية في الصين المزيد من التفاصيل حول الفيروس وحالة الأشخاص الذين تم فحصهم .

يشار إلى أن فيروسات "هنتا" بإمكانها أن تسبب أمراضًا قاتلة للإنسان مثل الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية ومتلازمة الهنتافيروس الرئوية .