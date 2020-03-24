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صنعاء - ياسمين الخيامي - شابة سعودية تتحدى الملك سلمان وولي عهده..البعض وصفها بأنها اشجع سعودية ،واخرون اعتبروها مجنونة وحمقاء لقيامها بعمل خطير (صورة + فيديو صادم) )

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