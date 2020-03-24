شكرا لمتابعة خبر عن بسبب فيروس كورونا..الجوازات السعودية تباغت كل المغتربين اليمنيين بقرار جديد لحاملي تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة وتفرض غرامات كبيرة لمن يخالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بسبب فيروس كورونا..الجوازات السعودية تباغت كل المغتربين اليمنيين بقرار جديد لحاملي تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة وتفرض غرامات كبيرة لمن يخالف

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