مأرب: السلطة المحلية تقر إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، الثلاثاء، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة وباء كورونا.

وبحسب وكالة سبأ، فإن اللجنة الفنية أقرت خلال اجتماعها، اليوم، إغلاق المسابح العامة والحدائق بدءا من يوم غدا الأربعاء، ولمدة خمسة أيام وإجراء اعمال التعقيم اللازم.

وشملت الإجراءات،منع تقديم الشيشة في المنتزهات واللوكندات العامة، وإلزام أصحابها بأعمال الرش والتعقيم المتواصل وفقا للتعليمات الصحية الصادرة عن مكتب الصحة، إلى جانب إلزام اللوكندات بعدم تجاوز السعة السريرية المحددة لها ووضع المسافات الكافية بين السرير والأخر وفقا للاشتراطات الصحية.

وتوعدت اللجنة الفنية بإغلاق إي منشأة لا تلتزم بالتعليمات والإجراءات الخاصة.

وشدد الاجتماع على مكتب الصناعة والتجارة بتشديد الرقابة على المولات التجارية والتزامها بعمل الرش والتعقيم لحماية المواطنين والالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية لحماية المستهلكين ومنع انتقال الفيروس، إلى جانب الرقابة على التجار ومعاقبة من يحاول استغلال الناس والمغالاة في أسعار المواد الصحية والطبية والمنظفات.



