استعدادات مكثفة لمواجهة “كورونا“ في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

تستعد محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، عن طريق تنفيذ اجراءات احترازية مشددة.



وخصصت في حضرموت، عنابر للحجر الصحي في جميع الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، وذلك من ضمن الاجراءات الاحترازية لفايروس كورونا.

وجهزت تلك العنابر بكل ما يلزم من معدات طبية ووقائية، بإشراف مباشر من قبل الشعبة الطبية بقيادة المنطقة، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.

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وافتتحت في المحافظة مراكز طبية وميدانية مصغرة، في كل لواء ووحدة عسكرية، إضافة إلى مركز طبي ميداني مركزي.

ووجه محافظ حضرموت، فرج سالمين البحسني، الاثنين، وسائل الاعلام الرسمية والمجتمعية في المحافظة بتكثيف التوعية بمخاطر مرض "كورونا".

ودعا المحافظ وسائل الإعلام الى استضافة المعنيين من أطباء واستشاريين للحديث عن المرض من جوانب علمية وتوعية المجتمع بخطورته.

وأعلن المحافظ عن ثلاث جوائز ستقدمها السلطة المحلية بالمحافظة لأفضل ثلاث مبادرات أو فلاشات أو تصاميم أو برامج توعوية فلاشية مرئية ومسموعة ومقرؤة، وذلك لتشجيع المجتمع على التفاعل مع ما يدور حوله، وفي سياق التوعية العامة المساندة للاجراءات الوقائية الاحترازية من المرض.

وكانت محافظة حضرموت قد بدأت بتنفيذ اجراءات وقائية احترازية لمواجهة فايروس كورونا تمثلت في إلغاء وتجميد أية نشاطات مجتمعية، وتعليق سير العملية التعليمية.