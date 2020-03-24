الإمارات تقدم مساعدات غذائية لأهالي غيل باوزير في ساحل حضرموت 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

وزعت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر هيئة الهلال الأحمر، الذراع الإنساني في اليمن، مساعدات غذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة الذين يعانون أوضاع اقتصادية صعبة في مدينة غيل باوزير شرقي حضرموت.



وبلغ عدد المساعدات التي وزعتها الهيئة، الإثنين، نحو 400 سلة غذائية تزن ( 32 طنا و320 كيلو مستهدفة عدد 2000 فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة في منطقة غيل الحالكة بمديرية غيل باوزير.

وشملت المساعدات تقديم الإحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية، وذلك في إطار مشروع الهيئة للدعم الإنساني، لتطبيع الحياة للأسر التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.

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المساعدات الإنسانية تأتي في أطار تحسين الظروف المعيشية للمواطنين واستشعاراً للواجب الإنساني الذي تلتزم به الامارات في تقديم أوجه الدعم الانساني للأسر المحتاجة والمتضررة في المحافظات والمناطق المستهدفة.

من جانبهم، أشاد المستفيدون من المشروع بمكرمة دولة الامارات وما تقوم به من اعمال خيرية وانسانية لرفع المعاناة والاوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانونها.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020م بلغت 6,410 سلة غذائية تزن 517 طنا و928 كيلو، استهدفت 32,050 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.