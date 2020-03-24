البحسني يصدر تعميماً يقضي بمنع دخول القات إلى مدن ومناطق المحافظة اعتباراً من اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تعميماً اليوم، لوكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء ولقادة الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية بالمحافظة يقضي بمنع دخول القات منعاً باتاً الى مدن ومناطق المحافظة اعتباراً من اليوم الثلاثاء 24 مارس واتخاذ الاجراءات الصارمة تجاه المخالفين، وذلك في سياق الاجراءات الوقائية الاحترازية لمرض "كورونا".

وجاء في نص التعميم : Advertisements "الاخوة قادة الاجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية.. المحترمون.. نظراً للتداعيات التي يشهدها عالمنا بجميع دوله من خطورة وباء فيروس "كورونا"، وحرصاً على صحة وسلامة أبناء المحافظة من هذا الوباء الخطير، وبما تمليه علينا مسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية والانسانية، وبما تسببه التجمعات من مخاطر انتقال هذا الفيروس، فإننا نوجه بمنع دخول القات منعاً باتاً الى مدن ومناطق محافظة حضرموت اعتباراً من اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020م، وعلى كافة الأجهزة العسكرية والأمنية والجهات ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات الصارمة تجاه المخالفين، وعدم السماح مطلقاً بدخول القات في مداخل المحافظة، وبنسخه من توجيهات هذا الى وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء لتنفيذ التوجيه في نطاق اختصاصه".

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