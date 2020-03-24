شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يتفقد مواقع تدفق السيول التي شهدتها المكلا.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، مساء اليوم، مواقع تدفق السيول الناتجة عن الإمطار التي شهدتها المحافظة اليوم .



وزار البحسني جسر امبيخة والجسر الصيني، وعدداً من الشوارع بمدينة المكلا، ووجه الجهات المعنية بإزالة مخلفات السيول ومواقع تجمع المياه.

وشهدت مدينة المكلا اليوم أمطارا غزيرة أدت إلى تدفق السيول في العديد من المناطق .

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