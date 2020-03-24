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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة مراقبة فيروس كورونا بالمهرة تعقد إجتماعها الأول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
عقدت لجنة الطوارئ بالمحافظة لمراقبة فيروس كورونا ولرفع درجة الإستعداد في الإدارات المختصة لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، اليوم الثلاثاء، إجتماعها الأول، برئاسة محافظ المحافظة، محمد علي ياسر .
وأستعرض اللقاء - الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر - الخطوات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطة المحلية لمجابهة فيروس كورونا، وإصدار حزمة من القرارات العاجلة مثل إغلاق بعض الأسواق ومنع تجمعات المواطنين أي كان نوعها، وافتتاح محاجر صحية في المنافذ لفحص الوافدين إلى المحافظة.
وناقشت اللجنة كيفية الوقاية من الوباء ومنع انتشاره داخل المحافظة، ووجهت الجهات ذات العلاقة عمل الإجراءات الأحترازية اللازمة ورفع درجة الاستنفار والإستعداد القصوى في حال ظهور أي حالات إصابة داخل المحافظة.
ودعا المحافظ أعضاء اللجنة إلى العمل بروح الفريق الواحد وبذل اقصى الجهود حسب الإمكانيات المتاحة وحشد الطاقات لمواجهة الجائحة التي تغزو دول العالم وتحصد الآف البشر يوميا، مؤكدا على تنفيذ التوجيهات المركزية واتخاذ جميع التدابير الوقائية كون المهرة محافظة حدودية ولديها منفذين بريين مع سلطنة عمان الشقيقة ومنفذ بحري.
وطمأن المحافظ المواطنين بأن المواد الغذائية والتموينية متوفرة بمخزون كاف لمدة عام كامل ، موجها بتسهيل مرور المواد الغذائية عبر منفذي شحن وصرفيت لضمان توفير المواد الأساسية في حالة استمرار الازمة.
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