إسقاط طائرتين مسيّرتين للميليشيات في صرواح بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرتين مسيّرتين تابعتين لميليشيات الحوثي في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.



وذكرت مصادر عسكرية، أن طائرتين مسيّرتين للحوثيين حلقتا فوق مواقع للجيش في جبهة صرواح، وتمكن أفراد الجيش من إسقاطهما.

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وكانت مصادر عسكرية قد أوضحت أن الجيش أسقط خلال الأسبوعين الأخيرين نحو 10 طائرات مسيرة للحوثيين في الجوف وصرواح والبيضاء.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها "مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن".

وأضافت اللجنة الأممية أن المسيرات الحوثية من طراز "قاصف"، تماثل تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات، الطائرة "أبابيل-T"، التي تنتجها شركة إيران لصناعة الطائرات.