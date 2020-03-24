شكرا لبحثكم عن خبر هام جداُ: الصين تباغت الجميع وتعلن رسمياً عن اكتشاف علاج يقضي على فيروس كورونا القاتل..( صورة واسم وجنسية الطبيبة العربية التي انقذت العالم ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/24 الساعة 07:27 مساءً (العين أونلاين_متابعات )

شاهد اشبال يداعبون ابوهم الاسد يمسكون ذيله وهو يغط في نومه..لكن ردة فعل ملك الغابة مع اشباله كانت مفاجئة للاشبال ولم تخطر على بالهم (صور). Advertisements شاهد حسن نصر الله يصعق كل اللبنانيين وييبكيهم من شدة القهر ويقدم على هذا العمل الجنوني الذي لم يجروء اي شخص في العالم كله على فعله..لن تصدق ماذا فعل شاهد.. بعد ساعات من دفنه لن تصدق ماذا وجدو عند قبر قتيل فيلا ’’نانسي عجرم’’.. مفاجأة صدمت الملايين (فيديو مرعب وصادم)? عاجل بشري سارة من اليمن لي كل دول العالم دكتور يكشف فوائد منتج زراعي متوفر في اليمن ورخيص الثمن لمكافحة فيروس كورونا القاتل ( تعرف عليه )

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