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عدن - ياسمين التهامي - في تطور طارىء..تسجيل عدد قياسي من الاصابات الجديدة بفيروس " كورونا " في السعودية وأول حالة وفاة لمصاب بالمملكة





عدن - ياسمين التهامي - في تطور طارىء..تسجيل عدد قياسي من الاصابات الجديدة بفيروس " كورونا " في السعودية وأول حالة وفاة لمصاب بالمملكة أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي اليوم الثلاثاء تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 676. وأكد المتحدث في مؤتمر صحافي تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم أفغاني. من جهته أكد المتحدث باسم الداخلية السعودية طلال الشلهوب في ذات المؤتمر الصحافي وجود التزام كبير في اليوم الأول من قرار منع التجول. وشدد على أن وزارة الداخلية ستتصدى للشائعات التي تؤثر على جهود مكافحة كورونا، لافتاً إلى أنه يجري تطبيق القانون بكل حزم ضد مروجي الشائعات. وكان المتحدث الأمني قد حث، المواطنين والمقيمين أمس الاثنين، على مساعدة رجال الأمن في تطبيق قرار منع التجول، موضحاً أن الغرامة في المرة الأولى ستكون 10 آلاف ريال، ثم ستضاعف في المرة الثانية، وفي حالة التكرار سيصدر الحكم بالسجن لفترة لا تتجاوز 21 يوما. وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمراً بمنع التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحاً. ودخل منع التجول الجزئي حيز التطبيق منذ مساء أمس الاثنين.







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