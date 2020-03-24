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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل .. السعودية تصدر قبل قليل فتوى صادمة وتعلن عن عقوبة قتل المصابين بفيروس كورونا في المملكة في هذة الحالة ..شاهد





عدن - ياسمين التهامي - عــاجل .. السعودية تصدر قبل قليل فتوى صادمة وتعلن عن عقوبة قتل المصابين بفيروس كورونا في المملكة في هذة الحالة ..شاهد أصدرت هيئة كبار العلماء بالسعودية، فتوى تجيز لولي الأمر بمعاقبة المصاب بفيروسكوروناونقله عمدًا للغير، بالقتل تعزيرًا. وقال الشيخ عبدالله المنيع، هيئة كبار العلماء، أنه يحق لولي الأمر معاقبة من يتعمد نقل العدوى وفيروسكوروناللغير بمخالطتهم بالقتل تعزيراً. وأكد المنيع بحسب عكاظالسعودية، أن الخروج من المنزل والتجمعات رغم تحذيرات الجهات المختصة في الدولة تعد جريمة وأذية وضرراً للمسلمين ومخالفة لولي الأمر. وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه في حال كان الشخص مصاباً بالمرض وقاصداً الفتك بعباد الله فهذا يعتبر من أشر خلق الله، لافتاً أنه في حال كان لا يعلم بل مستهتر وغير مكترث بأوامر ولي الأمر فهو يعتبر عاصياً. وأشار إلى أن عصيانه يستحق العقوبة المناسبة له، إلا أن مسألة النظر في إذا ما كان قاتلاً عمداً فيها نظر.







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