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عدن - ياسمين التهامي - دراسة صينية حديثة.. إذا ظهرت هذه العلامات في جسمك قد تشير إلى إصابتك بـ"كورونا"..





عدن - ياسمين التهامي - دراسة صينية حديثة.. إذا ظهرت هذه العلامات في جسمك قد تشير إلى إصابتك بـ"كورونا".. هل تعاني من فقدان الشهية بشكل غير معتاد؟ لا تخف، ولكن انتبه جيدا، فهناك تقارير تشير إلى أن فقدان الشهية من الممكن أن يكون إشارة مبكرة من جسدك بوصول ضيف من عائلة كورونا كوفيد-19. وبحسب دراسة أجريت على 204 أشخاص من سكان مدينة ووهان الصينية، البؤرة الأولى لتفشي كورونا، فقد عانى قرابة النصف منهم من اضطرابات مرتبطة بجهازهم الهضمي خلال فترة الحضانة وقبيل الكشف عن إصابتهم بالفيروس. وكانت العينة مكونة من 107 رجال و94 سيدة، تقارب أعمارهم 55 عاما، وأظهر جميعهم نتائج إيجابية في فحص كورونا. وشملت الأعراض المبكرة التي شعر المشاركين بالدراسة بها، إلى جانب فقدان الشهية، الإسهال والتقيؤ، وفقا لما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. ولم يعاني أفراد العينة في معظمهم مسبقا من أمراض هضمية تذكر. وبين من واجهوا مشاكل هضمية ضمن الأعراض، قال 83 بالمئة إنهم فقدوا شهيتهم، و29 بالمئة إنهم أصيبوا بإسهال. أما الأعراض الأخرى كالتقيؤ والمغص فلم يشعر بها سوى أقل من 1 بالمئة من العينة. وبينما شعر معظم المصابين بعدوى كورونا بمشاكل تنفسية، كالسعال الجاف المتواصل أو صعوبة التنفس، وبعض المشاكل الهضمية، قال سبعة أشخاص من عينة الدراسة إنهم لم يشعروا بأي أعراض سوى بجهازهم الهضمي.







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