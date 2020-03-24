عـــــــاجل : الصحة العالمية تكشف عن حقيقة الوضع الوبائي في اليمن بعد فترة من البحث والتحقق

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements علنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عن الوضع الوبائي في اليمن في ظل تداول أخبار متتابعة عن وجود إصابات بفيروس كورونا في صنعاء وعدن وبعض المحافظات الاخرى.

وفي إحاطة معلوماتية لممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن ألطف موساني قدمها اليوم الثلاثاء حول آخر مستجدات الفايروس الذي اجتاح 199 دولة حول العالم، قال موساني: «ما يزال اليمن خاليا من كورونا». وأضاف: «نحن نتابع عن كثب جميع الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد فرق الاستجابة السريعة في الميدان، والتي تتحقق من كل هذه الشائعات، لا توجد أي حالات إصابة».

وأشار إلى أن الطائرة السعودية التي هبطت الاثنين في مطار عدن الدولي الاثنين محملة بالمحاليل والمساعدات الطبية جاءت بطلب من الصحة العالمية.



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