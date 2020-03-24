شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خضوعها للفحص والحجر الصحي… ظهور نتائج صادمة لفحوصات المستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل” والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 24 مارس 2020 07:01 مساءً - بعد خضوعها للفحص والحجر الصحي… ظهور نتائج صادمة لفحوصات المستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل”

أثبتت الفحوصات الطبية، الاثنين، خلو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن دخلت الحجر الصحي لمخالطتها مصابا بالفيروس.

وكانت ألمانيا قد أعلنت، الأحد، أن أنغيلا ميركل دخلت الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة الطبيب المسؤول عنها بفيروس كورونا.

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وكان الطبيب المريض قد أعطى ميركل لقاحا مضادا للالتهاب الرئوي، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.