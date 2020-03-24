شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خضوعها للفحص والحجر الصحي… ظهور نتائج صادمة لفحوصات المستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل” والان مع التفاصيل
كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 24 مارس 2020 07:01 مساءً - بعد خضوعها للفحص والحجر الصحي… ظهور نتائج صادمة لفحوصات المستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل”
أثبتت الفحوصات الطبية، الاثنين، خلو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن دخلت الحجر الصحي لمخالطتها مصابا بالفيروس.
وكانت ألمانيا قد أعلنت، الأحد، أن أنغيلا ميركل دخلت الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة الطبيب المسؤول عنها بفيروس كورونا.
شاهد بقية الخبر في الأسفل
شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ:
وكان الطبيب المريض قد أعطى ميركل لقاحا مضادا للالتهاب الرئوي، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خضوعها للفحص والحجر الصحي… ظهور نتائج صادمة لفحوصات المستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على تبأ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.