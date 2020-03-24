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عدن - ياسمين التهامي - دقة ساعة الحرب : عاجل : وزارة الدفاع تعلن النفير العام لتحرير صنعاء صعدة وهزيمة الحوثيين !!

أشاد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، بالالتفاف الشعبي المساند لأبطال الجيش الوطني في معركته ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وعبر عن الفخر والاعتزاز ببطولات وتضحيات أبطال الجيش والمقاومة في مختلف الجبهات.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا موسعا ضم محافظي مأرب وصنعاء وريمة اللواء سلطان العرادة واللواء عبدالقوي شريف ومحمد الحوري، ووكلاء محافظات البيضاء وذمار وعمران، لمناقشة المستجدات الميدانية.

جديد اب برس​

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وأكد الاجتماع على التعبئة العامة والدعوة إلى النفير العام في مختلف المحافظات والمناطق المحررة للتوجه نحو تحرير العاصمة صنعاء وصعدة للقضاء على الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشاد الاجتماع بالمواقف الوطنية لأبناء القبائل في محافظات مأرب والجوف والبيضاء ووقفتهم الشجاعة والثابتة إلى جانب القيادة الشرعية والقوات المسلحة ومساندة الدولة في حفظ الأمن والاستقرار والهبة الشعبية المتواصلة نحو الجبهات للمشاركة في استعادة الوطن وانهاء الانقلاب.

وأشاد الاجتماع بجهود ومواقف الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ووقفتهم الشجاعة إلى جانب الشعب اليمني في معركة الدفاع القومي والمصير العربي المشترك.