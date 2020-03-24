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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على مصير الطائرة السعودية المحملة بـ قيادات سعودية ويمنية ؟!

كشف المعارض السعودي، الشهير بمواقع التواصل الاجتماعي بـ”مجتهد”، الاثنين، عن اختفاء طائرة سعودية في اجواء اليمن، تقل عددا من القيادات العسكرية السعودية واليمنية.

واشار مجتهد في تغريدة على حسابة بـ”تويتر” أن الطائرة اقلعت من مطار جدة قبل ثلاثة ايام وكانت في طريقها إلى مطار عدن لكنها اختفت في الاجواء اليمنية ولم يعرف ما اذا كانت قد تحطمت أو استولت عليها قوات صنعاء. وكشف مجتهد عن تكتم سعودي على الخبر مرجحا أن يكون ذلك ناتج عن اختراق “الحوثيون” الذي اعتبر ايضا تكتمهم بهدف استخدامها كورقة ضغط في المفاوضات القادمة مع السعودية.

يذكر أن الناطق بأسم جماعة الحوثي العميد يحي سريع, كان بشر في وقت سابق باستلام قيادات عسكرية اعتبرها نتيجة تجاوب من قبل مجندين في قوات هادي مع عروض صنعاء القاضية باعتقال قيادات عسكرية مقابل مكافات مالية كبيرة.

جديد اب برس​

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