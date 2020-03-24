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عدن - ياسمين التهامي - بعيدأ عن الحروب و السياسة: بقيمة 10 ملايين هيئة الزكاة تقدم قافلة غذائية للوافدين بهذة المحافظة ؟!

البيضاء | وكالة الصحافة اليمنية //

قدّمت الهيئة العامة للزكاة اليوم الثلاثاء، قافلة غذائية للوافدين بمراكز الحجر الصحي بمدينة رداع في محافظة البيضاء بقيمة عشرة ملايين ريال .

وخلال التوزيع أوضح مدير عام مكتب الهيئة بالمحافظة عبدالمجيد المحبشي أن هذه القافلة الغذائية تأتي في إطار دعم الهيئة لمراكز الحجر الصحي، ونزولها الميداني لتلمس وتفقد أوضاع الوافدين إلى الحجر الصحي.

وأشار إلى حاجة مراكز الحجر الصحي لمواجهة كورونا، للدعم والمساندة وخاصة أثناء استقبال الوافدين من الخارج وتقديم الخدمات لهم في مختلف المجالات.

ولفت المحبشي إلى أنه سيتم تقديم المزيد من العون والدعم للوقاية من انتشار وباء كورونا، مشدداً على أهمية تضافر وتكاتف مختلف الجهود في سبيل ذلك.

وأكد استعداد الهيئة توفير الخدمات للوافدين بمراكز الحجر الصحي بالبيضاء، خاصة مع تقاعس المنظمات الدولية عن القيام بواجبها في مواجهة كورونا في عموم محافظات الجمهورية.

ونوه مدير مكتب الزكاة إلى أن هذه القافلة ستتبعها العديد من القوافل وذلك من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه المتواجدين في مراكز الحجر الصحي، داعياً رجال المال والأعمال والميسورين إلى المساهمة الفاعلة في إخراج زكاة أموالهم لصرفها في مصارفها. جديد اب برس​ الهند تدخل التاريخ : مفاجئة غير متوقعة افرحت العالم بعد اعلان الهند هذا العلاج لمرض «كورونا»! الجوازات السعودية توجه دعوة عاجلة للميقمين اليمنيين وباقي الجنسيات بشئن التئشيرات قبل فوات الآوان تفاصيل "! Advertisements ​

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