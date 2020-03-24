شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الحوثييون لمنع الحرب والتوجة للخطوة الثانية في السلم ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف على شروط الحوثييون لمنع الحرب والتوجة للخطوة الثانية في السلم ؟!

رحبت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، بدعوة الامين العام للامم المتحدة بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم والتركيز على معركة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، دعوة الى "وقف فوري لاطلاق النار في جميع انحاء العالم بهدف حماية من "يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" محمد علي الحوثي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة".

جديد اب برس​

الهند تدخل التاريخ : مفاجئة غير متوقعة افرحت العالم بعد اعلان الهند هذا العلاج لمرض «كورونا»!

الجوازات السعودية توجه دعوة عاجلة للميقمين اليمنيين وباقي الجنسيات بشئن التئشيرات قبل فوات الآوان تفاصيل "!

Advertisements

​

وأوضح الحوثي أنهم مع إيقاف الحرب (..) مع ترافق فك الحصار وإزالة الحظر عن الموانئ الجوية والبحرية وتسليم المرتبات حتى يتسنى للموظفين أخذ كامل التدابير للاحتراز من الفيروس".

وقال الحوثي: "ونذكر الأمين العام ان هذه مما تم التعهد بها".

وجددت منظمة الصحة العالمية، أمس الاحد، التأكيد على خلو اليمن من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى الآن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الجاري، كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، الاحد الماضي، إن أفضل طريقة لوقف انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في اليمن هي "وقف الحرب".

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.