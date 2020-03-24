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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على القائد البارز اللذي وظعت الشرعية كل املها بة بالتخلص من الحوثيين ؟!

اعادت قيادة الشرعية اللواء الركن مفرح بحيبح الى ممارسة عمله بعد سنين من غيابه في ممارسة عمله في محور بيحان بمحافظة شبوة شرق اليمن. وقالت مصادر محلية ان معارك عنيفة دارت صباح اليوم بين قوات الشرعية ومليشيات الحوثيين في محور بيحان حقق خلالها الجيش تقدما ملحوظ. جديد اب برس​ الهند تدخل التاريخ : مفاجئة غير متوقعة افرحت العالم بعد اعلان الهند هذا العلاج لمرض «كورونا»! الجوازات السعودية توجه دعوة عاجلة للميقمين اليمنيين وباقي الجنسيات بشئن التئشيرات قبل فوات الآوان تفاصيل "! Advertisements ​ ونفذ الجيش الوطني في محور بيحان بقيادة اللواء الركن مفرح بحيبخ عمليات الجيش الوطني في جبهة ناطع ونجحوا اليوم بصد هجوم للحوثييون وألحقوا بهم خسائر جسيمة قبل أن تنسحب الميليشيات منكسرة متكبدة خسائر فادحة. وتأتي هذه المعارك بالتزامن مع تقدم الجيش الوطني في جبهة قانية والاشتباكات الأخيرة بين القبائل والحوثيين في البيضاء حيث يعيش الحوثيون في هذه الأيام أوضاعا سيئة في ظل تراجعهم وانكسارهم بعدة جبهات.

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