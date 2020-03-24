شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق فنانة لبنانية شهيرة بعد 5أيام من ‘‘ليلة الدخلة’’ والسبب صادم للغاية.. شاهد من تكون؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة اللبنانية، ليلى إسكندر، جدلاً واسعًا، وذلك بتصريحاتها عن حقيقة زواجها من شخص كويتي الجنسية، لخمسة أيام قبل زواجها للمرة الثانية من الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

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وأوضحت ليلى إسكندر، في لقاء لها مع برنامج "السندريلا" مع الإعلامي صالح الراشد على قناة "atv " الكويتية، أن زواجها الأول من رجل الأعمال الكويتي رائد العبكل، جاء بعد صداقة مستمرة حتى اليوم، وليست علاقة حب هي التي جمعتهما.

وأشارت نجمة ستار أكاديمي، إلى أن زواجها الأول استمرّ لمدّة خمسة أيام فقط ووقع بعدها الانفصال، قائلة: "ما اتفقنا وما مشي الحال".