شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تفاجئ متابعينها وتكشف لأول مره عن هذه المعلومات الخاصة بها وبعائلتها..فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم لأول مرة عن صلة قرابتها بالفنانة ميساء مغربي، وذلك بعد لقائهما في عديد من المناسبات الخاصة.

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وخلال لقاء تليفزيوني، قالت الفنانة المتألقة دنيا سمير غانم في لقاء مع ميساء مغربي عبر دبي كروز: هناك صلة قرابة تجمعني بالفنانة ميساء مغربي، حيث إن خالتها متزوجة من خالي”.

وأوضحت دنيا سمير غانم عن سر تألقها في اللهجة الخليجية، مؤكدة أن ميساء مغربي السبب في ذلك لأنها تلجأ إليها في مثل هذه الأمور من أجل تصحيح بعض الكلمات الخليجية، ولعل آخرها أغنيتها “تعال تعال” التي قدمتها في مسلسلها الأخير “بدل الحدوتة ثلاثة”.

يذكر أن دنيا سمير غانم تقوم حاليا بالتحضير إلى عمل سينمائي جديد، حيث تنوى خوض تجربة السينما بعد أن حصلت على إجازة من الدراما هذا العام.