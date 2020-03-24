شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يخرج عن طوره ويغضب بشده ويهدد باتخاذ هذا الإجراء بحق هذه الشخصية العربية المشهورة ..شاهد من يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ، بمحاكمة لاعب مصري، معلنًا مقاضاته أمام المحاكم المصرية. أهم الأخبار من الخليج 365: ​ Advertisements ​ ​

وقال تركي آل الشيخ، إن لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق تامر عبدالحميد، دائم نشر أخبار كاذبة عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب آل الشيخ على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،:" شخص اسمه تامر عبدالحميد … سأبدأ باتخاذ إجراءات قانونية تجاهه، لترويجه أخبارا كاذبة عني بشكل متكرر!".

وجاء قرار تركي آل الشيخ بعدما نشر تامر عبدالحميد فيديو عبر قناته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، قال فيه إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سيرفض استقالة آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي، ويعمل على تصفية الأجواء.

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