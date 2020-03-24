شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان صادم لجميع سكان المملكة ..هذه احصائيات وفيات كورونا لهذا اليوم (ارقام مروعة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت السلطات الصحية في مملكة هولندا، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا في البلاد. أهم الأخبار من الخليج 365: ​ Advertisements ​ ​ ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 5560 حالة. ​​ وكان معهد الصحة العامة في هولندا،أعلن أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات في هولندا بفيروس كورونا، إلى 213 حالة بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعلان صادم لجميع سكان المملكة ..هذه احصائيات وفيات كورونا لهذا اليوم (ارقام مروعة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.