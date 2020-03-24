شكرا لمتابعة خبر عن شاهد: صقر جارح يخطف ‘‘أفعى الكوبرا‘‘ عملاقه.. وحينما أوشك على افتراسها كانت المفاجأة التي حيرت المشاهدين والمتابعين عندما انقلبت الأمور رأسًا على عقب.. (فيديو مروع) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد: صقر جارح يخطف ‘‘أفعى الكوبرا‘‘ عملاقه.. وحينما أوشك على افتراسها كانت المفاجأة التي حيرت المشاهدين والمتابعين عندما انقلبت الأمور رأسًا على عقب.. (فيديو مروع)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: صقر جارح يخطف ‘‘أفعى الكوبرا‘‘ عملاقه.. وحينما أوشك على افتراسها كانت المفاجأة التي حيرت المشاهدين والمتابعين عندما انقلبت الأمور رأسًا على عقب.. (فيديو مروع) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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