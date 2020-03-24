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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر صادم.. نجود الحريقي في وجه الاتهام بعلاقتها مع خاطفة الدمام فهل تكون هي مشهورة السناب.. تفاصيل مرعبه

أثار اسم نجود الحريقي جدلا واسعا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، بعد تداول الاسم بين متابيعن المغرد الشهير أبو طلال الحمراني ، بعد كشفه عن علاقة مشهورة سناب مع خاطفة الدمام مريم المتعب، حيث كانت تتعامل معها مشهورة السناب التى لمح أبو طلال عنها بوضعه كلمة “ولعت الدنيا” وكذلك وضع مقطع فيديو تظهر فيه سيدة تمشى والنار تولع من خلفها بعد مشهيا.

يذكر بأن أبو طلال الحمراني كان قد ذكر بأن المشهورة من مشاهير الشرقية ولكنها لا تسكن في منطق الشرقية حاليا، وقد أشارت إلى ذلك نجود الحريقي عبر سنابها قبل يومين بأنها تسكن في جدة حاليا، وذلك ظنا منها بأنها تنفى التهمة عنها.

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خبر صادم.. نجود الحريقي في وجه الاتهام بعلاقتها مع خاطفة الدمام فهل تكون هي مشهورة السناب.. تفاصيل مرعبه

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حيث أكد أبو طلال بأن المشهورة كانت قد طلبت من مريم خاطفة الدمام بعمل سحر للزواج من شخص مشهور، ومساعدتها في انجاب مولود بالحمل، ولكن خاطفة الدمام فشلت في ذلك حتى اللحظة لا تزال المشهورة ليس عندها أولاد.

سناب نجود الحريقي

يشار إلى انه تم التعرف على تعامل مشهورة السناب مع خاطفة الدمام، بتركها صورة لزوجها مما يؤكد بانه شخص مشهور، وكما أشرنا فإنه قد نشرت نجود الحريقي وسنابها هو “joodi_harigy”، ويظهر صور ملتقطة من سناب نجود الحريقي، وقد كتبت”حطيت لكم فلتر مدينيتي عشان تركزون بتويتر ززين الحمراني قلب تويتر قلب هههههههه”