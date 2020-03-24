شكرا لمتابعة خبر عن دولة خليجية تفجر مفاجأة مزلزلة.. هذا الأكله اليمنية تمنع اتصال كورونا بالإنزيمات النافذة في الجسم وهي أحد أسباب خلو اليمن من الفيروس!.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - دولة خليجية تفجر مفاجأة مزلزلة.. هذا الأكله اليمنية تمنع اتصال كورونا بالإنزيمات النافذة في الجسم وهي أحد أسباب خلو اليمن من الفيروس!.. شاهد

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