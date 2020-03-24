شكرا لمتابعة خبر عن حيوان منقرض منذ الاف السنين يباغت الجميع ويتحدى رجال الامن في المملكة ويخرق حظر التجوال..شاهد كيف تعاملت السلطات مع هذا الحيوان المرعب ( فيديو ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - حيوان منقرض منذ الاف السنين يباغت الجميع ويتحدى رجال الامن في المملكة ويخرق حظر التجوال..شاهد كيف تعاملت السلطات مع هذا الحيوان المرعب ( فيديو )

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