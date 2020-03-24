شكرا لمتابعة خبر عن دولة عظمى تباغت كل سكانها وتطلق وحوش مفترسة في الشوارع وعندما سألو الرئيس عن سبب هذا العمل الاجرامي كان رده صاعقا ومزلزلا(فيديو لاصحاب القلوب القوية ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - دولة عظمى تباغت كل سكانها وتطلق وحوش مفترسة في الشوارع وعندما سألو الرئيس عن سبب هذا العمل الاجرامي كان رده صاعقا ومزلزلا(فيديو لاصحاب القلوب القوية )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دولة عظمى تباغت كل سكانها وتطلق وحوش مفترسة في الشوارع وعندما سألو الرئيس عن سبب هذا العمل الاجرامي كان رده صاعقا ومزلزلا(فيديو لاصحاب القلوب القوية ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.