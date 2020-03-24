شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخنبشي يكلف الوليدي بمهام المتحدث الرسمي باسم لجنة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 كلف نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، الدكتور، سالم الخنبشي، وكيل وزارة الصحة العامة والسكان، الدكتور، علي الوليدي، بمهام المتحدث الرسمي باسم اللجنة .

Advertisements وحدد أمر التكليف اختصاصات المتحدث الرسمي، التي تشمل التصريحات والبيانات والمعلومات الخاصة بفيروس كورونا. وجاء تكليف الدكتور الوليدي بهذا العمل، بعد تزايد الأنباء المغلوطة التي تتحدث عن إكتشاف حالات كورونا في المناطق المحررة .

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