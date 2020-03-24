إجتماع موسع في عدن برئاسة الوالي يناقش التدابير الإحترازية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش إجتماع موسع عقد اليوم برئاسة عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية، الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم الثلاثاء، في قاعة المحجر الصحي بمستشفى الأمل، الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها حتى الآن لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد في العاصمة عدن.



وتحدث الوالي خلال الاجتماع عن الجهود المميزة والجبارة التي تكللت بترتيب محجر عزل صحي متكامل مجهزاً بأحدث الوسائل الصحية والأجهزة الطبية والمخبرية والمستلزمات الدوائية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، داعيا الاشقاء في دول التحالف العربي وكذا المنظمات الدولية بتقديم مزيد من الدعم والعون في هذا الجانب.

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وجدد الوالي دعوته للأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية الصديقة لتقديم مساعدتها وخبراتها ودعمها في مواجهة خطر هذه الوباء الفيروسي القاتل.

وكشف الوالي في هذا الاجتماع الذي انضم إليه لاحقاَ عدد من قادة الوية الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية، عن وجود خطة أمنية محكمة سيتم تطبيقها ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتقال عدوى الفيروس بين المواطنين.

وأكد الوالي في هذا الصدد على أهمية الاجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بإغلاق كافة المحلات التجارية والفنادق والمتنزهات والمطاعم وأسواق القات وأماكن التجمعات العامة لمدة 14 يوما، للحد من الإصابة بالفيروس.

كما شهد الاجتماع تداول عدد من المقترحات والتوصيات الجديدة والهامة خاصة مايتعلق بإنشاء محاجر صحية إضافية وتشكيل خليا إدارة أزمة في كل مديرية، بالإضافة إلى اللجان الطوعية الميدانية المتخصصة، وإقامة الدورات التدريبية لها عن كيفية التعامل مع الحالات المصابة أو المشتبة إصابتها بالفيروس الوبائي القاتل.