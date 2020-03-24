- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لحج .. لجنة الطوارئ تقر مواقع الحجر الصحي لمصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة لحج في اجتماعها اليوم، برئاسة المحافظ أحمد تُركي، الاجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا .
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، اقر الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي عوض الصلاحي، مراكز العزل المؤقتة التابعة لمستشفى " ابن خلدون " العام بمدينة الحَوطَة، واعتمد الاجتماع مبنى السجن المركزي الجديد بمنطقة صَبِر بمديرية تُبَن، مركزاً للحجر الصحي للمصابين.
ووجَّه المحافظ بتنفيذ حملة توعوية بطرق الوقاية من الوباء، في جميع المديريات، مشددا على سرعة توفير الإمكانات الطبية الضرورية لمركز الحجر الصحي.
وتواصل الجهات المحلية والحكومية بالتعاون مع السلطات الأمنية والعسكرية، جهودها لإتخاذ التدابير لمجابهة فيروس كورونا بعد إنتشاره في العديد من البلدان المجاورة .
كانت هذه تفاصيل خبر لحج .. لجنة الطوارئ تقر مواقع الحجر الصحي لمصابي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.