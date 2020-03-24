لحج .. لجنة الطوارئ تقر مواقع الحجر الصحي لمصابي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة لحج في اجتماعها اليوم، برئاسة المحافظ أحمد تُركي، الاجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا .



وبحسب وكالة سبأ الرسمية، اقر الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي عوض الصلاحي، مراكز العزل المؤقتة التابعة لمستشفى " ابن خلدون " العام بمدينة الحَوطَة، واعتمد الاجتماع مبنى السجن المركزي الجديد بمنطقة صَبِر بمديرية تُبَن، مركزاً للحجر الصحي للمصابين.

Advertisements

ووجَّه المحافظ بتنفيذ حملة توعوية بطرق الوقاية من الوباء، في جميع المديريات، مشددا على سرعة توفير الإمكانات الطبية الضرورية لمركز الحجر الصحي.

وتواصل الجهات المحلية والحكومية بالتعاون مع السلطات الأمنية والعسكرية، جهودها لإتخاذ التدابير لمجابهة فيروس كورونا بعد إنتشاره في العديد من البلدان المجاورة .