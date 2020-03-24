شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تأسر قيادي حوثي في التحتيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الثلاثاء، عن آسر قيادي تابع لمليشيات الحوثي إثر تصديها لمحاولة تسلل لعناصر حوثية شمال مدينة التحيتا جنوب الحديدة .

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة” أن قوات اللواء السادس عمالقة تصدت لمحاولة تسلل لمجموعة من عناصر عناصر الحوثيين بكل حزم واجبرت الأخرين على الفرار والتراجع . Advertisements وأضاف ان المواجهات أسفرت عن وقوع قيادي ميداني حوثي أسيراً في قبضة القوات المشتركة. وتواصل القوات المشتركة توجيه الصفعات والضربات الموجعة للمليشيات الحوثي جراء خرقها وتصعيدها العسكري المتواصل للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة.

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